Культурология.рф
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культурология.рф

62 подписчика

Шоу-бизнес: «Она меня бесила»: Почему бросил беременную Шалаеву, перестал общаться с сыном и сниматься в кино Дмитрий Шевченко

Шоу-бизнес: «Она меня бесила»: Почему бросил беременную Шалаеву, перестал общаться с сыном и сниматься в кино Дмитрий Шевченко

Он снялся более чем в 90 фильмах и сериалах, но его визитной карточкой остался проект «День рождения Буржуя», после выхода на экраны которого Дмитрий Шевченко стал настоящей звездой.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым