Шоу-бизнес: «Она меня бесила»: Почему бросил беременную Шалаеву, перестал общаться с сыном и сниматься в кино Дмитрий Шевченко

Он снялся более чем в 90 фильмах и сериалах, но его визитной карточкой остался проект «День рождения Буржуя», после выхода на экраны которого Дмитрий Шевченко стал настоящей звездой.
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