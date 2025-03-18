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AMD похвасталась, что Ryzen AI Max+ 395 до 12 раз быстрее в работе с ИИ, чем прямой конкурент от Intel

AMD похвасталась, что Ryzen AI Max+ 395 до 12 раз быстрее в работе с ИИ, чем прямой конкурент от Intel

Новейший флагманский мобильный процессор AMD Ryzen AI Max+ 395 семейства Strix Halo обеспечивает до 12 раз более высокую производительность в работе с различными большими языковыми моделями ИИ, чем чипы Intel Lunar Lake.

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