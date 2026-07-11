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Мировое обозрение

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В Германии начали бурить 500-метровые скважины — страна ищет замену угольным ТЭС

В Германии начали бурить 500-метровые скважины — страна ищет замену угольным ТЭС

Европа закрывает угольные электростанции. Это факт. Но вместо того, чтобы просто радоваться чистоте воздуха, инженеры столкнулись с жестокой прозой жизни: когда ветер не дует, а солнце не светит, свет в розетке брать неоткуда.

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