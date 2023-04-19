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Организация «Русский Херсон» помогла в уничтожении объектов ВСУ

Организация «Русский Херсон» помогла в уничтожении объектов ВСУ

Участники пророссийской организации «Русский Херсон» провели ряд успешных операций и помогли артиллеристам ВС РФ уничтожить военную технику и живую силу украинских националистов.

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