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    Вы только обратите внимание на цвета флага этой Эстонии. Смерть и холод  больше ничего они не выражают. Мерзкая, холо...Эстония не пустит...
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В Иркутской области еще один самолет совершил аварийную посадку из-за повреждения крыла

В Иркутской области еще один самолет совершил аварийную посадку из-за повреждения крыла

Обошлось без жертв и пострадавшихВ Иркутской области еще один самолет совершил аварийную посадку из-за повреждения крыла В аэропорту города Усть-Кут (Иркутская область) самолет Ан-24 совершил аварийную посадку из-за повреждения крыла об землю.

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