В Иркутской области еще один самолет совершил аварийную посадку из-за повреждения крыла

Обошлось без жертв и пострадавшихВ Иркутской области еще один самолет совершил аварийную посадку из-за повреждения крыла В аэропорту города Усть-Кут (Иркутская область) самолет Ан-24 совершил аварийную посадку из-за повреждения крыла об землю.