Как на Западе раздувают провокацию с «обстрелом греческого премьера» в Одессе Андрей Соколов Как сообщили в Минобороны РФ, Вооруженные силы России нанесли в среду удар высокоточным оружием по ангару в промышленном районе Одессы, где ВСУ осуществляли подготовку к применению безэкипажных катеров.