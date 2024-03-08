Как на Западе раздувают провокацию с «обстрелом греческого премьера» в Одессе Андрей Соколов Как сообщили в Минобороны РФ, Вооруженные силы России нанесли в среду удар высокоточным оружием по ангару в промышленном районе Одессы, где ВСУ осуществляли подготовку к применению безэкипажных катеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии