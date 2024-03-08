Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Лицемерие по-гречески

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Как на Западе раздувают провокацию с «обстрелом греческого премьера» в Одессе Андрей Соколов Как сообщили в Минобороны РФ, Вооруженные силы России нанесли в среду удар высокоточным оружием по ангару в промышленном районе Одессы, где ВСУ осуществляли подготовку к применению безэкипажных катеров.

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