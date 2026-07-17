Немкин поддерживает учреждение Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ

Член Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин («Единая Россия») поддерживает учреждение Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (ИИ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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