USA Today: в США владелец похоронного бюро скрывал непогребенные тела 18 человек

Полиция арестовала владельца похоронного бюро в Джорджии за сокрытие останков людей и животных. Как сообщило издание USA Today, 39-летний Крис Джонсон держал у себя гниющие останки 18 человек, в том числе ребенка, и двух домашних животных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии