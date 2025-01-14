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Мишустин назвал Вьетнам важным партнером России

Мишустин назвал Вьетнам важным партнером России

ТАСС/POOL/Дмитрий Астахов Вьетнам является важным партнером России в Юго-Восточной Азии, страны связывают прочные узы дружбы и взаимного уважения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в Ханое.

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