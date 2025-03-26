Депутат ПМР объяснил, зачем Кишиневу нужно задержание главы Гагаузии

Репрессиями перед выборами в парламент Молдавии назвал задержание главы Гагаузии депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов, сообщает 26 марта РИА Новости.
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