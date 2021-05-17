Власти Петербурга согласились сохранить граффити с Хармсом на улице Маяковского

Администрация Центрального района Петербурга согласилась заключить мировое соглашение по иску об уничтожении граффити с портретом писателя Даниила Хармса на доме № 11 на улице Маяковского, чтобы дать собственникам время на согласование изображения.
Администрация Центрального района Петербурга согласилась заключить мировое соглашение по иску об уничтожении граффити с портретом писателя Даниила Хармса на доме № 11 на улице Маяковского, чтобы дать собственникам время на согласование изображения.
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