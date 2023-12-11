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Несекретные материалы

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Кто после Зеленского - военный преступник, продюсер, проститутка или боксёр?

Хороший вброс сделал Нарышкин про замену Зеленского Западом:"Страны Запада все чаще обсуждают необходимость замены президента Украины Зеленского;Запад считает, что Зеленский зашел слишком далеко в создании себе образа бескомпромиссного сторонника войны с РФ;Как возможную замену Зеленскому на Западе рассматривают Залужного, Ермака, Арестовича, Кличко".

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