Кто после Зеленского - военный преступник, продюсер, проститутка или боксёр?

Хороший вброс сделал Нарышкин про замену Зеленского Западом:"Страны Запада все чаще обсуждают необходимость замены президента Украины Зеленского;Запад считает, что Зеленский зашел слишком далеко в создании себе образа бескомпромиссного сторонника войны с РФ;Как возможную замену Зеленскому на Западе рассматривают Залужного, Ермака, Арестовича, Кличко".