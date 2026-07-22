Всё о разводах
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Всё о разводах

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О нравственности ИИ

Что касается Искусственного Интеллекта. Довольно наивно считать, что сложная и все время усложняющаяся система с функцией саморазвития и самоусложнения может остаться просто инструментом, у которого никогда не появится собственных амбиций.

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