О нравственности ИИ

Что касается Искусственного Интеллекта. Довольно наивно считать, что сложная и все время усложняющаяся система с функцией саморазвития и самоусложнения может остаться просто инструментом, у которого никогда не появится собственных амбиций.
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