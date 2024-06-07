Актриса Екатерина Ковальчук довела юмориста Гарика Харламова до ЗАГСа

Юморист Гарих Харламов отправился в ЗАГС вместе с возлюбленной Екатериной Ковальчук В сети появились кадры, которые намекают, что юморист Гарик Харламов и актриса Екатерина Ковальчук официально зарегистрировали брак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии