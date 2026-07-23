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Макаренко против современной школы: что мы потеряли?

Макаренко против современной школы: что мы потеряли?

Продолжение. Начало в № 673 Антон Семёнович Макаренко известен в первую очередь как педагог, который, мастерски управляя детским коллективом, перевоспитал десятки беспризорников и малолетних правонарушителей.

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