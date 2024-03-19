Уголовное дело возбудили из-за обвала на руднике в Приамурье

Уголовное дело возбудили по факту обрушения породы в шахте рудника в Амурской области. Как сообщает РЕН ТВ, а результате обрушения работники подрядной организации оказались взаперти, у них был заблокирован выход.
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