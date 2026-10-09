Эксперт Козюлин прокомментировал участие России в освобождении города Кидаль

Россия оказывает помощь африканским правительствам и поддерживает их суверенитет и независимость. Об этом заявил главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД России Вадим Козюлин, комментируя участие Африканского корпуса (АК) Минобороны России в освобождении малийского города Кидаль.