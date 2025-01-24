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Трамп начал разговор с Москвой с угроз

Трамп начал разговор с Москвой с угроз

Глава Белого дома Дональд Трамп впервые выступил с обращением к России по поводу конфликта на Украине.

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Комментарии
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Вера Голубь
Да уж, про помощь амерам во Второй мировой- это просто феерично! Они бабки зарабатывали и, оказывается, выиграли и победили фашистов! До чего &quot;талантливый&quot; народ!  Их страна еще не была даже в зачатии, а в России был Большой театр! МГУ исполнилось 270 лет... а они привычно грозят... Лучше бы занялись своими бомжами и наркоманами.
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