Трамп начал разговор с Москвой с угроз

Вера Голубь

Да уж, про помощь амерам во Второй мировой- это просто феерично! Они бабки зарабатывали и, оказывается, выиграли и победили фашистов! До чего "талантливый" народ! Их страна еще не была даже в зачатии, а в России был Большой театр! МГУ исполнилось 270 лет... а они привычно грозят... Лучше бы занялись своими бомжами и наркоманами.