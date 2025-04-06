В США бьют тревогу из-за тайной киберугрозы — fast flux

Национальное агентство безопасности США в сотрудничестве с ФБР и союзниками из Канады, Австралии и Новой Зеландии опубликовало предостережение о киберугрозе, нацеленной на объекты критической инфраструктуры.
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