Они просили: «Мамочка не надо!»: что с детьми, которых мать порезала, а сама выбросилась в окно Ольга БезродняяНочь в Красноуральске, Свердловская область, стала свидетельством ужасной трагедии, когда 40-летняя Наталья напала на своих детей.