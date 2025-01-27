Они просили: «Мамочка не надо!»: что с детьми, которых мать порезала, а сама выбросилась в окно Ольга БезродняяНочь в Красноуральске, Свердловская область, стала свидетельством ужасной трагедии, когда 40-летняя Наталья напала на своих детей.
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