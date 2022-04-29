Непутевые заметки

159 761 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Сиденко
    "...Есть человек с которым встречаюсь..."  А почему не женщина, с которой встречаешься? ПЕДЕРАСТ ЧТО ЛИ?  "...Сколько...Ещё один "наемник...
  • Дмитрий Гурин
    Судя по его ответам уже вся Британия осталась без поваров, ресторанов и фастфуда..... Вот только брехню очень и очень...Ещё один "наемник...
  • Сергей Дмитриев
    Да, фото "тематические", без ф/шопа, и впечатляют.Магический реализ...

Эксперт назвал признак неизбежности войны в Приднестровье

Эксперт назвал признак неизбежности войны в Приднестровье

Украинские вооруженные силы начали маневры близ границ с Приднестровской республикой. Однако, по мнению блогера и журналиста Юрия Подоляки, эта группировка ВСУ не способна быстро сломить сопротивление приднестровцев без помощи молдаван и румын.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх