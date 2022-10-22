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Депутат Свищев о переезде «Ростова», «Краснодара» и «Факела»: «Это маловероятно. Ситуация под контролем, РФС и клубы мониторят все вопросы»

Дмитрий Свищев оценил вероятность переезда «Ростова», «Краснодара» и «Факела». Ранее в приграничных регионах РФ, в том числе в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, был введен «средний уровень реагирования».

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