Депутат Свищев о переезде «Ростова», «Краснодара» и «Факела»: «Это маловероятно. Ситуация под контролем, РФС и клубы мониторят все вопросы»

Дмитрий Свищев оценил вероятность переезда «Ростова», «Краснодара» и «Факела». Ранее в приграничных регионах РФ, в том числе в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, был введен «средний уровень реагирования».