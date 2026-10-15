Цены производителей в Китае в сентябре выросли самыми быстрыми темпами более чем за четыре года на фоне удорожания мировой энергии, тогда как рост потребительских цен остался устойчивым.
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