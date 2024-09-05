Песков предупредил об ограничениях для американских СМИ

Ограничение в распространении информации американских СМИ в России будет осуществляться в ответ на санкции США против медиагруппы "Россия Сегодня", сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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