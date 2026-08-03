Карапетова дала экспертную оценку причин смерти семьи Усольцевых в Красноярском крае

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, военный переводчик Ирина Карапетова в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей изложила возможные причины трагедии семьи Усольцевых в Кутурчинском белогорье.
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