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Карапетова дала экспертную оценку причин смерти семьи Усольцевых в Красноярском крае

Карапетова дала экспертную оценку причин смерти семьи Усольцевых в Красноярском крае

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, военный переводчик Ирина Карапетова в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей изложила возможные причины трагедии семьи Усольцевых в Кутурчинском белогорье.

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