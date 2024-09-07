Удары израильских военных вызвали сильные пожары на юге Ливана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вела вчера интенсивные обстрелы объектов движения «Хизбалла» на ливанской территории.
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Удары израильских военных вызвали сильные пожары на юге Ливана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вела вчера интенсивные обстрелы объектов движения «Хизбалла» на ливанской территории.
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