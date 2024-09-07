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Удары израильских военных вызвали сильные пожары на юге Ливана

Удары израильских военных вызвали сильные пожары на юге Ливана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вела вчера интенсивные обстрелы объектов движения «Хизбалла» на ливанской территории.

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