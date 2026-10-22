Мостовой признался, что не слышал, чтобы болельщики громко кричали во время игры, но считает преждевременным для молодого футболиста примерять на себя столь высокое звание.
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