«Мосбиржа» отчитается за квартал - основные события 25 ноября

В понедельник, 25 ноября, «Московская Биржа» отчитается по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года. Чистая прибыль Мосбиржи за 9 месяцев 2023 года составила 40,7 млрд рублей, а операционные доходы - 69,7 млрд рублей.