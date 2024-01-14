«Пить надо меньше»: певицу Славу пристыдил возлюбленный

Певица Слава накануне вернулась в Россию после отпуска на Мальдивах. Во время отдыха известной исполнительнице «причудилось» изображение созвездия Андромеды на ноге — артистка опубликовала в личном блоге шутливое видео.
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