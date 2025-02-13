В Краснодаре суд оставил под арестом лётчика, которого обвиняют в госизмене

В Краснодаре суд оставил под арестом лётчика, которого обвиняют в госизменеВ Краснодаре суд принял решение продлить срок содержания под стражей командиру гражданского воздушного судна, который был задержан по подозрению в государственной измене.
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