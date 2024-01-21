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При конфискации резервов ЦБ Запад может потерять около 288 миллиардов долларов

При конфискации резервов ЦБ Запад может потерять около 288 миллиардов долларов

Россия пообещала Западу ответить зеркально на конфискацию резервов ЦБ. Зарубежным странам это может обойтись в 288 миллиардов долларов, сообщают РИА Новости со ссылкой на национальные статистические данные.

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