При конфискации резервов ЦБ Запад может потерять около 288 миллиардов долларов

Россия пообещала Западу ответить зеркально на конфискацию резервов ЦБ. Зарубежным странам это может обойтись в 288 миллиардов долларов, сообщают РИА Новости со ссылкой на национальные статистические данные.
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