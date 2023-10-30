Битва за Купянск: ВСУ бросили на помощь гарнизону 300 штыков 15-го погранотряда ГПС Украины

На пути отступающих войск бандеровцы направили в загрядотряды 200 нациков Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС За прошедшие сутки на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки ВС РФ в ходе активных действий во взаимодействии с авиацией, огнем артиллерии и ударами тяжелых огнеметных систем отразили 15 атак подразделений 14-й, 32-й, 43-й, 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 101-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Тимковка, Синьковка Харьковской области и Надия Луганской Народной Республики.