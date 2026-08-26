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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Флуминенсе», «Црвена Звезда» и «Кайрат» поучаствуют в Кубке Морозова для юношей U15 в Санкт-Петербурге

С 27 по 30 августа в Санкт-Петербурге пройдет XIX Кубок имени Юрия Морозова – традиционный международный турнир для юношей до 15 лет.

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