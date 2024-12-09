На Алтае семье с ребенком придется пять лет копить на первый взнос по ипотеке

При этом необходимо откладывать 50% от общих доходов за вычетом прожиточных минимумов Алтайский край находится на 69-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов по сроку накопления первого взноса по ипотеке, сообщает РИА Новости.