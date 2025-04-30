Коллекторы прощают долги на сотни тысяч рублей ради быстрой выгоды

Коллекторы начинают списывать крупные долги, чтобы извлечь выгоду из невыплат. Основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев объясняет, почему снижение регуляторных норм и высокие пошлины делают такую тактику выгодной для банков и микрофинансовых организаций.
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