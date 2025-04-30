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Коллекторы прощают долги на сотни тысяч рублей ради быстрой выгоды

Коллекторы прощают долги на сотни тысяч рублей ради быстрой выгоды

Коллекторы начинают списывать крупные долги, чтобы извлечь выгоду из невыплат. Основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев объясняет, почему снижение регуляторных норм и высокие пошлины делают такую тактику выгодной для банков и микрофинансовых организаций.

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