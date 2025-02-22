Сколько среди иностранных специалистов, работающих в этих гигантских зданиях тех, кто так же считает героями террористов "Крокуса" и готов повторить их преступление?

МП

Михаил Пантюхин

Все мастурбеки из засразии и закавказья на 99,9% потенциальные террористы, которым только свистнут доморощенные бизнесбаи с гейропейской фин.поддержкой , то эти ржавые поднимут бунт!!!! Власть что-то конечно делает, но это недостаточно, так как проверять нужно этих мастурбеков не только на легального, но и на наличие оружия, а они с ножами по улицам ходят, а те, кто купил паспорт РФ, те уже обзавелись и столами, этих ржавых нужно проверять на терроризм, ведь все русские для них "неверные", а джихад это их "святое", поэтому власти наши, которые говорят о незнамо каком количестве этих ржавых в России просто не контролируют ситуацию, поэтому эта бомба может взорваться в любой момент!!!! Тогда крокус "цветочком" покажется!!!