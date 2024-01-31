Россия – страна без будущего!

СК

Сергей К

Я Вам скажу, у всех стран и народов, достаточно древних, именно так обстоят дела. Нукто же может знать, что там реально было когда то? Записей нет! Кроме очень редких сохранившихся коротких. Ну и в угоду публике, пользуясь недостатком достоверной информации, несложно что-то подсочинить, в угоду тому или иному правителю. Рассказывать то что-то надо... И это у всех так! Чего Вы на Россию то тянете? Вот история США неплохо известна. С какого-то момента. Так страна очень молодая! И значительной истории у нее просто нет!