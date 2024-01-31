А что не так? Все именно так и выглядит… если смотреть извне, со стороны тех, кто так и не стал цивилизацией, но стал глобальным потребителем.
Россия – страна без будущего!
Комментарии
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СК
Сергей К
Я Вам скажу, у всех стран и народов, достаточно древних, именно так обстоят дела. Нукто же может знать, что там реально было когда то? Записей нет! Кроме очень редких сохранившихся коротких. Ну и в угоду публике, пользуясь недостатком достоверной информации, несложно что-то подсочинить, в угоду тому или иному правителю. Рассказывать то что-то надо... И это у всех так! Чего Вы на Россию то тянете? Вот история США неплохо известна. С какого-то момента. Так страна очень молодая! И значительной истории у нее просто нет!
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4 час.
Надежда
Зато мы точно знаем, что бандиты из Европы почти полностью истребили коренное население американского континента-индейцев, а оставшихся загнали в резервации! Это значительная и черная история, которую скрыть и переписать невозможно!
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1 час.
СК
Сергей К
Это так. Пока мы это знаем. Но и это - забудется со временем. И сочинят другую, красивую историю... Как индейцам - помогали...
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19 мин.
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