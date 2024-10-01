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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Голдобин о футболе: «Спартак» очень хорош – нравится игра при Станковиче. Команда поборется за медали, всегда котируется в топ‑клубах»

Команда находится на шестой позиции в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 16 очков в 9 матчах. – Как вам выступление футбольного «Спартака» под руководством Деяна Станковича? – «Спартак» очень хорош.

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