Трамп назвал странным вопрос о помощи США в восстановлении Украины

REUTERS/Brian Snyder Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном удивился вопросу о том, готов ли Вашингтон участвовать в восстановлении Украины.
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