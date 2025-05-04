«На этой трассе DRS здорово помогает с обгонами». Норрис в Майами не ждет повторения сценария гонки на «Сузуке»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Майами. Норрис уверен, что гонка не пройдет по тому же сценарию, что и недавний заезда на «Сузуке», когда Ферстаппен сумел удержать лидерство и не дал обогнать себя более быстрым по чистой скорости соперникам.