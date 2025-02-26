Вероятность падения цен на жилье в России оценили

Существенного падения цен на жилье в России на фоне отмены льготной ипотеки ждать не стоит. Вероятность их снижения оценили эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) в исследовании, которое посвящено влиянию сокращения программ ипотеки с господдержкой на девелоперов, пишет агентство РИА Новости.