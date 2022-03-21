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Политолог Бредихин предрек США гражданскую войну из-за санкций против РФ

Политолог Бредихин предрек США гражданскую войну из-за санкций против РФ

США пытаются убедить сами себя, что имеют полный контроль над всей экономикой России. Такое мнение ФАН высказал член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

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