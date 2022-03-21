Политолог Бредихин предрек США гражданскую войну из-за санкций против РФ

США пытаются убедить сами себя, что имеют полный контроль над всей экономикой России. Такое мнение ФАН высказал член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.
США пытаются убедить сами себя, что имеют полный контроль над всей экономикой России. Такое мнение ФАН высказал член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.
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