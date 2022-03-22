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МИД Армении обвинил Азербайджан в удерживании 38 армянских пленных

МИД Армении обвинил Азербайджан в удерживании 38 армянских пленных

Армянский новостник “Новости-Армения” сообщает, что Баку продолжает удерживать 38 армянских пленных. В парламенте Армении министр внешнеполитического ведомства страны Арарат Мирзоян заявил, что среди удерживаемых пленных есть трое гражданских лиц.

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