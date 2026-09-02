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Вечерний Новосибирск

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ВТБ прогнозирует объем рыночной ипотеки 2,4 трлн рублей по итогам года

ВТБ прогнозирует объем рыночной ипотеки 2,4 трлн рублей по итогам года

Прогноз по объёмам рыночной ипотеки в 2026 году в рамках ВЭФ 2026 озвучил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

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