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В Нижегородской области мужчина предстанет перед судом за участие в запрещенной общественной организации

Следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области установлено, что обвиняемый вел табели учета рабочего времени членов запрещенной организации, составлял отчеты о своей деятельности, выступал с агитационными речами перед другими участниками запрещенной общественной организации и принимал действия к вовлечению новых членов.

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