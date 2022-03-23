В Нижегородской области мужчина предстанет перед судом за участие в запрещенной общественной организации

Следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области установлено, что обвиняемый вел табели учета рабочего времени членов запрещенной организации, составлял отчеты о своей деятельности, выступал с агитационными речами перед другими участниками запрещенной общественной организации и принимал действия к вовлечению новых членов.