Юрия Куклачева выпишут из больницы 13 мая

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев будет выписан из больницы 13 мая, сообщает ТАСС. В день своего 75-летия, 12 апреля, основатель и руководитель Театра кошек Куклачев почувствовал недомогание во время выступления в эстрадно-цирковом шоу «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни».