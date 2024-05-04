Юрия Куклачева выпишут из больницы 13 мая

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев будет выписан из больницы 13 мая, сообщает ТАСС. В день своего 75-летия, 12 апреля, основатель и руководитель Театра кошек Куклачев почувствовал недомогание во время выступления в эстрадно-цирковом шоу «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни».
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