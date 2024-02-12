Фрукт раздора. Эксперт рассказал, как правильно выбирать яблоки зимой

Уже приблизилось время, когда содержание полезных веществ в яблоках снижается до минимума. Нужно ли их есть в таком случае, тем более что яблоки еще и обрабатывают всякой химией? Может в них вреда уже больше, чем пользы?Многие задаются этими вопросами, когда приходят в магазин.