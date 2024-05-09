Сотрудники самарского гарнизона полиции, общественники и подростки продолжают принимать участие во Всероссийской акции «Сад Памяти»

В преддверии 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Шенталинском районе полицейские совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Елизаветой Ивановой и учащимися общеобразовательного учебного учреждения возле школы высадили саженцы березы, рябины и ели, в целях увековечивания памяти тех, кто сражался за победу в годы войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Участковые уполномоченные полиции пресекли в Самаре факт фиктивной регистрации иностранных граждан
- Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 Тульских десантников уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте и подавили минометную секцию на Северском направлении в ДНР
- Российские военнослужащие в Таджикистане поздравили ветеранов ВОВ с наступающим Днём Победы
Свежие комментарии