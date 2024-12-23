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Трамп считает контроль над Гренландией необходимостью для безопасности США

Трамп считает контроль над Гренландией необходимостью для безопасности США

Президент США Дональд Трамп считает владение Гренландией стратегически важным для страны. Выдвижение Кена Хауэри на должность посла в Дании вызвало внимание к идее, несмотря на отрицательную позицию Гренландии и скепсис со стороны Дании.

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