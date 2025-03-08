Эти 9 решений кажутся хорошей идеей… Пока вы не начнёте ими пользоваться

Вот наверняка такое было: смотрите на свою ванную комнату и задумываетесь — "А ведь здесь можно было бы сделать гораздо лучше…"? Причем стоимость ремонта здесь не имеет значения, ведь даже за модными дизайнерскими идеями скрывается целый набор мелких, но раздражающих недочётов, которые только и делают, что портят наше настроение.